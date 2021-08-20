Две россиянки погибли в Гоа

Двоих россиянок обнаружили мертвыми в съемных домах в индийском штате Гоа. Как заявили в местной полиции, смерть произошла в результате разных инцидентов. По словам атташе генконсульства России в Мумбаи Олега Калеущенко, дипмиссия в курсе сложившейся ситуации и следит за ней.

"Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации "Гоа хелп", действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство принимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа", - рассказал журналистам дипломат.

По его словам, российское диппредставительство намерено оказать помощь родственникам погибших в оформлении соответствующих документов и выяснении обстоятельств трагедии.

Как передает индийское интернет-издание "Локмат" со ссылкой на источники в гоанской полиции, погибшие - это 24-летняя Александра и 34-летняя Екатерина. Правоохранители зарегистрировали оба случая как неестественные смерти. Идет расследование произошедшего.