В соответствии с частью 15 статьи 65 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно общероссийскими государственными организациями телерадиовещания политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, определенный по результатам жеребьевки, проведенной 17 августа 2021 года Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с участием представителей общероссийских государственных организаций телерадиовещания и уполномоченных представителей политических партий (прилагается).

2. Опубликовать указанный График в "Российской газете" не позднее 20 августа 2021 года, "Парламентской газете" и направить его в редакции других общероссийских государственных периодических печатных изданий.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также разместить на сайте ЦИК России в сети Интернет в разделе "Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва", подразделе "Информационное обеспечение".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Бударина