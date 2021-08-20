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20 августа 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 августа 2021 г. N 44/355-8 г. Москва "О Графике распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно общероссийскими государственными организациями телерадиовещания политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва"

Опубликован 20 августа 2021 г.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно общероссийскими государственными организациями телерадиовещания политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, определенный по результатам жеребьевки, проведенной 17 августа 2021 года Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с участием представителей общероссийских государственных организаций телерадиовещания и уполномоченных представителей политических партий (прилагается).

2. Опубликовать указанный График в "Российской газете" не позднее 20 августа 2021 года, "Парламентской газете" и направить его в редакции других общероссийских государственных периодических печатных изданий.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также разместить на сайте ЦИК России в сети Интернет в разделе "Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва", подразделе "Информационное обеспечение".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Бударина

(jpg, JPG, 9.7 Мб)