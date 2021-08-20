Эрдоган анонсировал новые ограничения для невакцинированных граждан

В Турции для доступа в кинотеатры и рестораны невакцинированным от COVID-19 гражданам нужно будет обязательно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом в четверг объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, власти также намерены требовать от непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов регулярно делать ПЦР-тесты. С 6 сентября, когда в Турции начнется учебный год, сотрудникам школ, которые не прошли вакцинацию, нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.

"Также мы сделаем обязательными тесты для перелетов и междугородних перевозок", - цитирует РИА Новости Эрдогана, ссылаясь на газету Hurriyet.

По последним данным минздрава, с начала пандемии в Турции зарегистрировано свыше 5,7 миллиона случаев COVID-19, скончались более 51 тысячи пациентов. Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 45 миллионов граждан.