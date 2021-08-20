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20.08.2021 01:19
Рубрика: В мире

Эрдоган анонсировал новые ограничения для невакцинированных граждан

Фото: AFP/Adem ALTAN Фото: AFP/Adem ALTAN
Фото: AFP/Adem ALTAN

В Турции для доступа в кинотеатры и рестораны невакцинированным от COVID-19 гражданам нужно будет обязательно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом в четверг объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, власти также намерены требовать от непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов регулярно делать ПЦР-тесты. С 6 сентября, когда в Турции начнется учебный год, сотрудникам школ, которые не прошли вакцинацию, нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.

"Также мы сделаем обязательными тесты для перелетов и междугородних перевозок", - цитирует РИА Новости Эрдогана, ссылаясь на газету Hurriyet.

По последним данным минздрава, с начала пандемии в Турции зарегистрировано свыше 5,7 миллиона случаев COVID-19, скончались более 51 тысячи пациентов. Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 45 миллионов граждан.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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