Фильм "Небо" о погибшем в Сирии летчике Пешкове выйдет 7 октября

Минобороны РФ сообщило, что в октябре в прокат выйдет художественный фильм режиссера Игоря Копылова "Небо". Сценарий этой картины основан на реальных событиях - истории гибели в 2015 году в Сирии военного летчика Олега Пешкова и операции по спасению его штурмана Константина Мурахтина.

Ленту сняли совместно с Минобороны РФ при участии телеканала "Россия-1". "Это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии, в стране, где шли боевые действия. Картина выйдет в прокат 7 октября", - рассказала генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко.

В картине два главных героя - подполковник Сошников, его роль исполнил актер Игорь Петренко, и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. Еще один персонаж - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов). Он воплотил собирательный образ офицера российских Сил специальных операций Минобороны РФ. По словам Юрченко, хотя фильм и не автобиографичен, история гибели летчика и спасения штурмана воспроизведена с документальной точностью.

"Сейчас государством уделяется огромное внимание сохранению исторической памяти о подвигах советских воинов, совершенных в период Великой Отечественной войны. Проводятся различные акции, культурные мероприятия и Вахты памяти, снимаются фильмы. Я считаю, что это очень правильная работа, которая позволяет сохранять память о наших героях. Но хочется напомнить зрителю, что мир, который отстояли наши деды, сегодня, как и прежде, нуждается в защите. И сейчас, в достаточно благополучное время, кто-то ради нашего спокойствия и защиты мирной жизни действует, как настоящие герои, порою жертвуя своими жизнями", - подчеркнула Юрченко.

Напомним, что фронтовой бомбардировщик Су-24 Олега Пешкова 24 ноября 2015 года был сбит на севере Сирии турецким истребителем. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося на парашюте, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.