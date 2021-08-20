Фильм о гибели летчика Олега Пешкова в Сирии выйдет в октябре

Фильм "Небо", в основу которого легла история российских лётчиков военных Олега Пешкова и Константина Мурахтина, выйдет в прокат 7 октября текущего года. Об этом сообщили в кинокомпании "Триикс Медиа".

Су-24, в котором находились пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин, был сбит турецким истребителем в сирийском небе 24 ноября 2015 года. Экипаж смог катапультироваться, однако боевики расстреляли Пешкова в воздухе, когда он спускался с парашютом. Он получил звание Героя России посмертно. Мурахтину удалось спастись, он стал кавалером Ордена Мужества.

Отмечается, что фильм не автобиографичен, но этот эпизод "прописан с документальной точностью".

"Это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии, в стране, где шли боевые действия. Картина выйдет в прокат 7 октября", - приводит ТАСС слова генпродюсера компании Инессы Юрченко.

Главные герои - подполковник Сошников в исполнении Игоря Петренко и капитан Муравьёв, которого играет Иван Батарев. Их прототипами стали Пешков и Мурахтин соответственно. Ещё один герой картины - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов).

В производстве "Неба" участвовали министерством обороны и канал "Россия 1".