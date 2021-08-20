Новости

От COVID умер актер из "Убить Билла" Тарантино Сонни Тиба 19.08.2021
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 19.08.2021
Эминем снимется в сериале 50 Cent 19.08.2021
Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова 19.08.2021
Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус 19.08.2021

Фильм о гибели летчика Олега Пешкова в Сирии выйдет в октябре

Новости
    20.08.2021, 12:14
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Николай Черкасов/ РГ Фото: Николай Черкасов/ РГ
Фото: Николай Черкасов/ РГ

Фильм "Небо", в основу которого легла история российских лётчиков военных Олега Пешкова и Константина Мурахтина, выйдет в прокат 7 октября текущего года. Об этом сообщили в кинокомпании "Триикс Медиа".

Фото: youtube.com
Иди и смотри: фильм о Донбассе "Солнцепёк" выходит на ТВ

Су-24, в котором находились пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин, был сбит турецким истребителем в сирийском небе 24 ноября 2015 года. Экипаж смог катапультироваться, однако боевики расстреляли Пешкова в воздухе, когда он спускался с парашютом. Он получил звание Героя России посмертно. Мурахтину удалось спастись, он стал кавалером Ордена Мужества.

Отмечается, что фильм не автобиографичен, но этот эпизод "прописан с документальной точностью".

"Это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии, в стране, где шли боевые действия. Картина выйдет в прокат 7 октября", - приводит ТАСС слова генпродюсера компании Инессы Юрченко.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского четырехсерийного триллера "Пропавшая"

Главные герои - подполковник Сошников в исполнении Игоря Петренко и капитан Муравьёв, которого играет Иван Батарев. Их прототипами стали Пешков и Мурахтин соответственно. Ещё один герой картины - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов).

В производстве "Неба" участвовали министерством обороны и канал "Россия 1".

Новости

Видео: звезды "Игры престолов" назвали самые травмирующие сцены сериала 19.08.2021
Вышел трейлер драмы-призера Каннского МКФ "Разжимая кулаки" 19.08.2021
Тим Роббинс сыграет главную роль в сериале-антиутопии "Бункер" 19.08.2021
Названы самые высокооплачиваемые голливудские звезды 19.08.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер советский мультипликатор Евгений Михельсон 19.08.2021
Сергей Безруков пояснил суть своих претензий ко МХАТу из-за Бузовой 19.08.2021
Земфира: Я больше не верю в концерты 19.08.2021
⧣ драма
Фото: youtube.com/ LandFM
Вышел русский трейлер комедии с Элизабет Шу "Женщины за сорок" 19.08.2021
Netflix впервые показал целиком сцену с песней принцессы Дианы 19.08.2021
Вышел трейлер драмы с Беллой Торн "После пробуждения" 17.08.2021
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
В Сеть выложили сцену из фильма Marvel "Шан-Чи и Легенда десяти колец" 18.08.2021
Названа дата премьеры следующей части "Форсажа" 18.08.2021
Вышел трейлер постапокалипсиса о последствиях пандемии "Выживальщик" 17.08.2021