Фильмы с Тильдой Суинтон, Леа Сейду, Шарлоттой Рэмплинг покажут на "Стрелке"

Летом столичные киноманы с особым нетерпением ждут кинофестиваля в модном пространстве на берегу Москва-реки - дворике Института "Стрелка". На нем всегда можно было увидеть как российские премьеры хитов мировых кинофестивалей, так и новые работы наших кинематографистов. Ранее, в допандемийные времена, Strelka Film Festival проходил в июле. Сейчас же шестой по счету киносмотр перенесен на конец августа. Он пройдет параллельно с кинофестивалем в Карловых Варах. Так что тем, кто не поехал в Чехию - а туда выбраться удалось немногим - найдут утешение в российской столице.

В соответствие с веяниями времени фестиваль обзавелся партнером - онлайн-кинотеатром, теперь он называется Strelka Film Festival by Kion. Онлайн-кинотеатр Kion проведет в один из дней фестиваля презентацию новых оригинальных проектов сезона. А также покажет первым зрителям сериал "Коса" Игоря Волошина. Напомним, что премьерный показ "Косы" состоялся в программе "Первая серия" Московского кинофестиваля в апреле этого года. После этого он "успел" победить в категории "Лучший ТВ/Веб-сериал" на Нью-Йоркском международном кинофестивале (INYFF). На "Стрелке" 24 августа покажут две серии проекта, а уже с 25 августа весь сериал можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре.

Kion представит на фестивале и еще одну премьеру. Это фильм Наталии Мещаниновой "Пингвины моей мамы". По сюжету 15-летний Гоша хочет стать стендап-комиком, чтобы справиться с психологической травмой, вызванной тем, что его мать в последние годы взяла несколько детей из детского дома и перестала уделять внимание родному сыну.

Также с 22 по 29 августа гостей Strelka Film Festival by Kion ждет показ фильмов-победителей и участников 74-го Каннского кинофестиваля и фестиваля "Sundance", отобранных кинокритиком, программным директором фестиваля Стасом Тыркиным.

Откроет программу провокационный фильм "Искушение" голландского режиссера Пола Верховена. Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы 74-го Каннского кинофестиваля. В фильме блистают Вирджини Эфира и Дафна Патакия. Но без превосходной игры Шарлотты Рэмплинг он был бы пресным, как еда без соли.

23 августа нужно успеть поторопиться и посмотреть фильм "Герой" Асгара Фархади. Лента завоевала Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля. А в российский прокат выйдет лишь в начале следующего года. 24 августа, помимо бенефиса онлайн-кинотеатра Kion, о котором написано выше, покажут анимационный хит кинофестиваля Sundance этого года - ленту "Криптополис" Джэша Шоу о ветеринаре Лорин Грей, спасающей фантастических животных на фоне бурных событий американской истории начала 70-х. Картина была удостоена главного приза Sundance в экспериментальной секции NEXT.

25 августа в программе фестиваля лента "Мазершмакерс" Ленни и Харпо Гит. Эта комедия о разыскивающих пропавшую собаку тупых братьях также приехала к нам с другой стороны океана - с фестиваля Sundance.

26 августа у зрителей будут возможность помедитировать вместе с картиной "Мемория" Апитчатпона Вирасетакула. Главную роль в фильме, удостоенном приза жюри на Каннском фестивале 2021 года, исполнила Тильда Суинтон.

27 августа важно не ошибиться. Название ленты, которая в конкурсе Канн подавалась как France (и это имя, а не страна), на русский переведено "Суперзвезда". Режиссер Брюно Дюмон вывел актрису Леа Сейду в главной роли в ранг телевизионной звезды. Возможно, российский зритель увидит в картине пародию на Ксению Собчак.

А 28 августа настоятельно рекомендуется очистить вечер от других дел и отправиться на "Стрелку" смотреть японский фильм "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути. Эта драма, снятая по рассказу Харуки Мураками, получила в июле в Каннах приз за лучший сценарий, приз экуменического жюри и приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Известный киновед Кирилл Разлогов выделял ее из всей программы Канн этого года. Лучший способ провести "Ночь кино" трудно себе представить. Однако потом все же советуем выспаться, потому что в воскресенье, 29 августа, на закрытии Strelka Film Festival by Kion всех ждет какой-то кинематографический сюрприз. Судя по тому, что по этому фильму ведутся затяжные переговоры, зрителей возможно огорошат сенсацией. Но не будем забегать вперед.