Финансовый консультант дала советы, как сэкономить на покупке продуктов

Ненужные покупки в магазинах явление нередкое, но с лишними тратами можно бороться. Гендиректор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина рассказала о простых способах экономии при покупках.

Первое, на что советует обратить внимание финансовый консультант, - это планирование. Список покупок сделает процесс более рациональным. Второй совет - брать с собой ограниченное количество денег, чтобы держать траты под контролем.

"Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи", - говорит Никитина в интервью радио Sputnik.

Избежать соблазнов помогут сервисы доставки - при заказе продуктов нет необходимости бродить по торговому залу, а значит нет и риска покупки ненужного товара, который привлек внимание.

В некоторых популярных способах экономии могут крыться лишние траты. Например, товар по акции может стоить дороже, чем без скидки в другом магазине. Никитина отметила, что найти лучшие цены можно, если сравнить стоимость разных групп товаров - так станет понятно, в каком магазине выгоднее совершать те или иные покупки.

Считается, что в больших супермаркетах закупаться дешевле чем в "магазинах у дома". Однако это не всегда так - хотя цены в них обычно действительно ниже, нужно учитывать стоимость бензина и затраченное время. Иногда эти факторы нивелируют выгоду.