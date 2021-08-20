Генпрокуратура: 300 чиновников уволены в этом году в связи с утратой доверия

По инициативе прокуроров за первое полугодие в стране в связи с утратой доверия уволено 300 должностных лиц. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, основаниями для этого послужили такие грубые правонарушения, как сокрытие сведений о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. А также не принятые чиновниками меры по урегулированию конфликта интересов и занятие ими бизнесом в нарушение антикоррупционных запретов.

"Увольнение должностных лиц в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений является одним из инструментов противодействия коррупции", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Например, во время проверки Генпрокуратурой одного из межрегиональных управлений Росстата, выяснилось, что начальник отдела статистики на протяжении нескольких лет принимала выполненные ее супругом работы по 36 государственным контрактам, в результате чего ему было перечислено более 230 тысяч рублей. При этом она сама частично заполняла первичные документы проводимых исследований в рамках контрактов. По итогам прокурорской проверки чиновница Росстата в феврале 2021 года была уволена с федеральной государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

В Ульяновской области в результате прокурорского вмешательства уволен глава администрации сельского поселения. Чиновник заключил со своим братом два договора на оказание услуг по уборке и вывозу мусора, очистке дорог от снега и другим работам. По аналогичному основанию уволен начальник отдела районной администрации, по поручению которого на введенную по его инициативе должность заместителя директора по воспитательной работе в муниципальное образовательное учреждение был назначен его родственник. Более того, ему были установлены персональные надбавки к заработной плате.

Прокурором Баунтовского района Бурятии установлено, что генеральный директор муниципального унитарного предприятия в нарушение закона являлся учредителем и директором ряда коммерческих организаций, деятельность которых в целом аналогична деятельности предприятия. Это, по мнению прокуратуры, свидетельствовало о наличии в его действиях конфликта интересов, так как это создавало предпосылки для коррупционных проявлений. Решением суда трудовые отношения с гендиректором были прекращены в связи с утратой доверия.