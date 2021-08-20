Генштаб предложил регионам вместе сделать военкоматы оцифрованными

В целях трансформации военных комиссариатов в удобные, многофункциональные учреждения разработано типовое Соглашение о взаимодействии Минобороны с субъектами Российской Федерации, направленное на доступность услуг. В том числе - удаленным способом, а также придание им современного облика. Об этом в пятницу, 20 августа, на селекторном совещании в Минобороны РФ сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

"Ключевым элементом этого соглашения является оцифровка процессов их деятельности с использованием технических ресурсов субъектов Российской Федерации, межведомственных электронных запросов, региональных порталов государственных услуг и сервисов военкоматов", - сказал он.

Необходимость таких преобразований он аргументировал конкретными фактами. Например, сегодня на формирование личных дел граждан при первоначальной постановке на воинский учет требуется более полутора месяцев. Это время в том числе уходит уходит на обобщение информации, поступающей на бумажных носителях из органов местного самоуправления, учебных заведений и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений. Все это дополняется "бумажными" сведениями из органов ЗАГС, внутренних дел и медицинских учреждений.

"Организовав информационный обмен с региональными структурами Минздрава, министерства образования, органов внутренних дел, ДОСААФ и ЗАГС через информационные системы субъектов Российской Федерации, личные дела, подтвержденные электронной цифровой подписью, могут быть сформированы менее чем за неделю, - утверждает Бурдинский. - Таким образом, удастся более чем в десять раз сократить временной интервал на получение соответствующей услуги".

Генерал также отметил, что реализация новых подходов расширит перечень услуг и сервисов, представляемых регионами в цифровой форме, и повысит уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления этих услуг. "Предлагается разместить информационно-справочные страницы о деятельности военных комиссариатов на порталах органов государственных власти субъектов Российской Федерации, что повысит посещаемость этих порталов, увеличит уровень информированности граждан о деятельности органов власти и как следствие индекс доверия населения", - сказал Бурдинский.

В качестве положительного примера он назвал Московскую область, которая является лидером по цифровой трансформации военкоматов. Похвалил Бурдинский и власти Татарстана, который неоднократно становился победителем конкурса среди субъектов РФ на лучшую допризывную подготовку граждан. По словам представителя Генштаба, в этих двух регионах разделы, посвященные деятельности военкоматов, уже созданы и эффективно функционируют.