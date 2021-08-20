Генштаб: Три четверти военкоматов имеют доступ в интернет

"Более 30 процентов учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98 процентов - системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан - все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети интернет через конфиденциальные каналы минобороны", - сообщил в пятницу, 20 августа на селекторном совещании начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

Он заявил, что в 2023 году спланировано полное завершение оснащения комиссариатов современными техническими средствами. В то же время генерал напомнил, что работа с помощью этих самых средств ведется только по закрытым каналам, что обусловлено характером обрабатываемой информации.

"Функционирование в закрытом контуре объективно накладывает ряд ограничений на взаимодействие с населением через информационные системы региональных и государственных услуг, а также с информационными системами федеральных и региональных органов государственной власти, - объяснил Бурдинский. - Как результат - необходимость неоднократных обращений граждан в военкоматы и длительное ожидание ими поступления необходимой информации в бумажном виде из органов местного самоуправления и других организаций". Представитель Генштаба считает, что такое положение дел требует корректировки, принятия ряда организационных и технологических мер.

Бурдинский рассказал, что в составе Вооруженных сил содержится 83 военных комиссариата субъектов РФ и 1382 военных комиссариата муниципальных образований, которые являются территориальными органами министерства обороны РФ.