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20.08.2021 02:24
Рубрика: Общество

Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть сформирован к концу нынешнего года. Такую точку зрения высказал глава научного Центра им Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По его словам, сейчас формирование коллективного иммунитета идет хорошими темпами. И, как подчеркнул Гинцбург агентству ТАСС, до конца 2021 года необходимый уровень такого иммунитета должен быть достигнут. Для того, чтобы все желающие могли вакцинироваться, созданы все условия. По словам ученого, вакцины в избытке имеются во всех регионах. "Мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины", - отметил он. Главное, чтобы люди более активно шли и вакцинировались.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения пока не могут назвать процент населения, привить который нужно для создания коллективного иммунитета .

"Есть хорошие примеры множества других вакцинаций от других болезней. После любого инфекционного заболевания и иммунизации иммунитет со временем медленно снижается. В то же время вакцинация от полиомиелита и кори дает хорошую долгосрочную защиту, в случае вспышки среди невакцинированного населения. "Бустерная" доза, а иногда даже полная вакцинация может рассматриваться для наиболее уязвимой группы населения (например, для кори, это дети и подростки). В случае гриппа, в связи с тем, что существует множество его штаммов, вызывающих заболевание, люди вакцинируются каждый год. В случае с COVID-19 исследователи во всем мире проводят мониторинг и исследования. И мы должны помнить, что тесты in vitro дают нам информацию об ожидаемом иммунитете, а также о "естественной" ситуации, т.е. эпидемиологические данные дают нам больше информации о защите с помощью вакцин. Однако полные ответы на эти вопросы будут возможны только в будущем. Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) предоставит свои рекомендации, когда будет накоплен достаточный уровень научных данных и доказательств", - рассказала "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, решения о вакцинации всего населения или отдельных групп принимают правительства стран.

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