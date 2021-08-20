Главы правительств ЕАЭС одобрили ряд документов

По итогам двухдневного заседания Евразийского межправительственного совета, проходившего в Киргизии, его участники договорились активизировать работу по вопросам сближения односторонних нетарифных мер и таможенных пошлин при экспорте и импорте товаров, а также о мерах страховой поддержки взаимной и внешней торговли.

Как отметил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, важным достижением заседания Евразийского межправительственного совета стало подписание ряда распоряжений: "О создании Евразийской организации по аккредитации в области оценки соответствия", "О формировании рабочей группы высокого уровня по выработке предложений по сближению позиций государств - членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки", а также поручение о реализации проекта "Автоматизированная трансграничная торгово-расчетная интегрированная система".

Кроме этого, главы правительств стран ЕАЭС согласовали концепцию формирования общего рынка нефти, нефтепродуктов и органической сельскохозяйственной продукции.

Участники форума особо отметили утверждение "дорожной карты" по реализации основных этапов транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2021 - 2023 годы, а также плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и КНР.