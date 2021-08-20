Головченко призвал партнеров по ЕАЭС к дальнейшему укреплению сотрудничества

Находить новые точки роста и укреплять сотрудничество в рамках ЕАЭС призвал белорусский премьер, выступая в пятницу в Киргизии на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Излагая позицию РБ относительно перспектив дальнейшего развития союза, Роман Головченко, в частности, отметил, что она "заключается в том, чтобы евразийское строительство продвигалось вперед, основываясь на прочном фундаменте внутренних ресурсов и возможностей", передает БЕЛТА.

В мире, констатировал он, много вызовов и противоречий. С одной стороны, постепенно оживляется международная торговля, растет товарооборот внутри ЕАЭС и внешняя торговля с другими странами. С другой стороны, происходит усиление внешнего давления на государства - члены союза.

В складывающихся условиях он призвал коллег тщательно отслеживать "влияние мер экономического давления на экономики стран ЕАЭС, промышленную кооперацию, внутреннюю и внешнюю торговлю с целью снижения негативных последствий". Кроме того, Головченко считает необходимым уделять особое внимание технологической независимости стран союза, выработке общих подходов в контексте глобальной климатической повестки. "Совместно отстаивая единую позицию на международных площадках, мы сможем минимизировать негативное влияние климатического регулирования в торговой политике на экспортно ориентированные отрасли стран ЕАЭС", - убежден он.

Премьер высоко оценил и состоявшийся накануне в узком составе конструктивный диалог по всем актуальным вопросам интеграционной повестки. Помимо привычных интеграционных документов и разного рода стратегий, подчеркнул он, все большее место уделяется практическим вопросам, в том числе созданию евразийского реестра промышленных товаров, реализации проекта "Путешествую без COVID-19".

В повестке дня сегодняшнего заседания докладчик выделил утверждение перечня изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. "Выполнение обязательств, заложенных в этом документе, - важный шаг на пути к построению общего рынка", - убежден премьер-министр.

Он позитивно оценил и план первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС и КНР. Это "позволит в ближайшей перспективе приступить непосредственно к реализации проекта логистических маршрутов с Китаем", - полагает Головченко.

На рассмотрение участников встречи был вынесен и проект по реализации согласованной транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2021-2023 годы и дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС. "Являясь крупным экспортером продовольствия, Беларусь считает своевременной работу по формированию общего рынка органической продукции. Подготовленный план мероприятий окажет положительное влияние на развитие взаимной торговли и кооперации в этой сфере", - констатировал премьер-министр, отметив также, что создание общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа идет в соответствии с согласованными сроками.

Очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре в столице Армении - Ереване, сообщил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович по итогам заседания межправительственного совета, передают новостные порталы.