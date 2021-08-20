Индийская назальная вакцина от COVID-19 вышла на вторую фазу испытаний

Первая назальная вакцина против COVID-19, разработанная индийской компанией Bharat Biotech, получила одобрение регулятора на проведение клинического испытания 2-й фазы. Об этом сообщил Рену Сваруп, секретарь Департамента биотехнологии и председатель Совета по содействию исследованиям в биотехнологической промышленности (BIRAC).

Клиническое испытание 1-й фазы проводилось в возрастных группах от 18 до 60 лет и уже завершено. Разработанный препарат является первой вакциной, которая вводится через нос и получила разрешение на дальнейшие тесты.

Разработчик сообщает, что дозы вакцины, введенные здоровым добровольцам в ходе клинического испытания 1-й фазы. Серьезных побочных явлений не отмечалось.

Целенаправленные усилия Индии, направленные на создание возможностей для разработки местных доступных вакцин, именуются миссия Covid Суракша (Suraksha). Она дополнит программу Atmanirbhar Bharat 3.0, призванную стимулировать развитие экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции. Covid Suraksha была запущена для ускорения разработки противовирусной вакцины против в рамках третьего пакета стимулирующих мер Atmanirbhar 3.0, чтобы как можно скорее обеспечить граждан безопасной, эффективной, доступной вакциной.