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Рубрика: Общество

Инфекционист: Привиться от COVID-19 нужно и тем, кто до сих пор не заболел

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Гарантии того, что человек будет абсолютно невосприимчив к коронавирусу нет, поэтому тем, кто до сих пор не заболел COVID-19, все равно следует сделать прививку. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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По ее словам, очень быструю защиту от вируса может обеспечить клеточный иммунитет, если Т-клетки уже были "натренированы" на подобных патогенах в прошлом. "Но даже если человек не подвержен респираторным инфекциям, не заболел до сих пор COVID-19, эта защита не идеальна и может дать сбой", - цитирует ТАСС Пшеничную.

Она пояснила, что с момента контакта возбудителя с эпителием слизистых верхних дыхательных путей начинается индукция синтеза интерферонов, защищающих клетки от инфицирования. Люди с замедленным запуском синтеза с детства часто болеют ОРВИ. У некоторых людей он запускается быстро и в высоких концентрациях, что позволяет организму нейтрализовать вирус и предотвратить развитие инфекционного процесса, а человек в результате даже не успевает почувствовать себя больным.

Пшеничная отметила, что к ослаблению этой невосприимчивости могут привести "пробои" в иммунной системе человека, связанные с процессом старения или приобретением хронических заболеваний. Также переохлаждение может привести к рефлекторному спазму сосудов слизистой оболочки носоглотки и снизить на какой-то промежуток времени местную выработку интерферона. "Если в этот момент в дыхательные пути попадает патоген, то развивается респираторная инфекция", - заключила инфекционист.

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