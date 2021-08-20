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20.08.2021 11:51
Рубрика: Общество

Кабмин на полгода запретил вывоз морских млекопитающих из России

Текст: Владимир Емельяненко

Введен временный запрет федерального правительства на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней. Ограничение будет действовать 180 дней. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение продиктовано тем, что за рубежом вновь вырос спрос на морских млекопитающих. Как правило, их активно используют в сфере развлечений - в океанариумах и дельфинариях.

Фото: an Fox / istock
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Резонансная история с попытками тайного вывоза из России морских животных произошла в 2018 году. Тогда в бухте Средняя в Приморском крае экологами была обнаружена "китовая тюрьма". В ней в неволе содержались 11 косаток и 90 белух. Именно их хотели продать в океанариумы Китая. После вмешательства президента России Владимира Путина животные были выпущены на свободу. Вскоре президент поручил правительству усовершенствовать экологическое законодательство. Вскоре были внесены изменения в федеральные законы "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Они и предусматривают запрет на вылов морских млекопитающих при осуществлении промышленного рыболовства.

Одновременно с ограничением на вывоз за границу морских животных Минэкономразвития поручено предложить Евразийской экономической комиссии ввести временный запрет на вывоз морских млекопитающих и возможность постоянного запрета на вывоз китообразных за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

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