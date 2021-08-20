Качеством школьного питания довольны более 60% родителей

По результатам соцопроса родителей школьников, проведенного Министерством просвещения, 62 процента мам и пап довольны качеством школьных завтраков и обедов. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на I Всероссийском родительском форуме по школьному питанию.

- Ни для кого не секрет, что вопросы ежедневного питания детей, а именно в школе они проводят большую часть своего времени, зачастую волнуют родителей ничуть не меньше, чем вопросы качества образования, и поэтому они являются для нас особым приоритетом, - подчеркнул министр.

Напомним, уже год, как ученики начальных классов получают бесплатное питание в рамках федеральной программы, запущенной по поручению президента: сегодня это все ученики 1-4 классов - 7,3 миллиона школьников.

Первые опросы на самом старте этой программы показали: еда, которой кормят детей в школах устраивала только пятую часть родителей. За год довольных стало в три раза больше. Но радоваться рано.

- Почти 35% родителей своими ответами дали четко понять: нужно улучшать качество сервиса, качество самих блюд и как можно быстрее, - подчеркнул министр. - Поэтому особое внимание регионы сегодня должны обратить на контроль и чистоту работы с подрядными организациями в сфере школьного питания.

По словам Кравцова, большинство проблем с питанием по опыту прошлого года возникали, как правило, не по вине школ, а из-за безалаберности организаций-подрядчиков.

Для всех родителей в новом учебном году продолжат свою работу горячие телефонные линии по вопросам контроля за питанием. Это, прежде всего, федеральная горячая линия при Министерстве +7 (800) 200-91-85, а также горячие линии в регионах - их номера есть на сайтах региональных министерств образования.

- Кроме того, есть специальный раздел по вопросам школьного питания на портале Госуслуг, - напомнил Сергей Кравцов. - Все обращения и комментарии оттуда отправляются к управленцам на всех уровнях и обязательно попадают к нам.