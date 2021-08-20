Как военные медики из России спасают Абхазию от невидимого врага

Специалисты российских вооруженных сил из Южного военного округа (ЮВО) пришли на помощь Абхазии. Наши военные медики помогут спасти жизни жителей республики от COVID-19.

В колонне мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЮВО более сотни опытных военных врачей, подготовленных в Москве и Санкт-Петербурге, и около трех десятков водителей. У некоторых из врачей за сотни километров отсюда остались семьи. Они двинулись в гуманитарный поход, преодолев много верст из Буденновска (Ставропольский край) в республику, имевшую в советскую бытность статус всесоюзной здравницы.

После прибытия все участники медицинского десанта вышли "на передовую" - надувать палатки-шатры, устанавливать и настраивать оборудование, проводить дезинфекцию. И вот ворота госпиталя открыты. В нем, рассчитанном на 100 мест, современное оборудование, включающее аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и УЗИ. Здесь же реанимация, лаборатория. 46 мест поддерживаются кислородом.

Госпиталь разместился близ санатория "Айтар". Первого пациента - местную жительницу - приняли утром 19 августа. Неподалеку в комфортных условиях, как отметил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, поселили самих военных медиков.

На вопрос журналистов, сколько времени будет работать госпиталь, его начальник Абдулмеджит Магомедов ответил так: "Все зависит от развития ситуации и снижения уровня заболеваемости. Будем столько, сколько понадобится".

Госпиталь разворачивается в Сухуме уже во второй раз. В прошлом году, прибыв в Абхазию в конце октября, медики проработали здесь почти полгода. И когда правительство Абхазии снова обратилось за помощью, министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил готовность наших военных помочь.

Российские военные оперативно развернули госпиталь с современным оборудованием, который поможет Абхазии справиться с коронавирусом

Эдуард Бутба поблагодарил российских военных и врачей: "Коронавирусная инфекция бушует. Хочу сказать вам огромное человеческое спасибо!". Начальник госпиталя Магомедов в свою очередь заметил, что "народ здесь гостеприимный, всегда помогает нам в плане размещения и взаимодействия". "Создают комфортные условия, - сказал он. - И мы готовы в любую минуту и круглые сутки оказывать медицинскую помощь".

В свою очередь премьер-министр Абхазии Александр Анкваб при встрече с руководителем госпиталя отметил "существенную поддержку", оказываемую врачами. Он поручил своему кабинету министров "максимально содействовать прибывшим специалистам".

Между тем почти одновременно в Сухум прибыл сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота ВМФ РФ. Спецтехника начала дезинфекцию социально значимых объектов республики, включая главный ковидный госпиталь Абхазии - Гудаутскую центральную районную больницу.