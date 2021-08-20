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20.08.2021 03:40
Рубрика: В мире

Как военные медики из России спасают Абхазию от невидимого врага

Текст: Сергей Куксин (Сухум)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
Специалисты российских вооруженных сил из Южного военного округа (ЮВО) пришли на помощь Абхазии. Наши военные медики помогут спасти жизни жителей республики от COVID-19.

В колонне мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЮВО более сотни опытных военных врачей, подготовленных в Москве и Санкт-Петербурге, и около трех десятков водителей. У некоторых из врачей за сотни километров отсюда остались семьи. Они двинулись в гуманитарный поход, преодолев много верст из Буденновска (Ставропольский край) в республику, имевшую в советскую бытность статус всесоюзной здравницы.

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После прибытия все участники медицинского десанта вышли "на передовую" - надувать палатки-шатры, устанавливать и настраивать оборудование, проводить дезинфекцию. И вот ворота госпиталя открыты. В нем, рассчитанном на 100 мест, современное оборудование, включающее аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и УЗИ. Здесь же реанимация, лаборатория. 46 мест поддерживаются кислородом.

Госпиталь разместился близ санатория "Айтар". Первого пациента - местную жительницу - приняли утром 19 августа. Неподалеку в комфортных условиях, как отметил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, поселили самих военных медиков.

На вопрос журналистов, сколько времени будет работать госпиталь, его начальник Абдулмеджит Магомедов ответил так: "Все зависит от развития ситуации и снижения уровня заболеваемости. Будем столько, сколько понадобится".

Госпиталь разворачивается в Сухуме уже во второй раз. В прошлом году, прибыв в Абхазию в конце октября, медики проработали здесь почти полгода. И когда правительство Абхазии снова обратилось за помощью, министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил готовность наших военных помочь.

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Эдуард Бутба поблагодарил российских военных и врачей: "Коронавирусная инфекция бушует. Хочу сказать вам огромное человеческое спасибо!". Начальник госпиталя Магомедов в свою очередь заметил, что "народ здесь гостеприимный, всегда помогает нам в плане размещения и взаимодействия". "Создают комфортные условия, - сказал он. - И мы готовы в любую минуту и круглые сутки оказывать медицинскую помощь".

В свою очередь премьер-министр Абхазии Александр Анкваб при встрече с руководителем госпиталя отметил "существенную поддержку", оказываемую врачами. Он поручил своему кабинету министров "максимально содействовать прибывшим специалистам".

Между тем почти одновременно в Сухум прибыл сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота ВМФ РФ. Спецтехника начала дезинфекцию социально значимых объектов республики, включая главный ковидный госпиталь Абхазии - Гудаутскую центральную районную больницу.

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