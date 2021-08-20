Киргизия предложила провести на Иссык-Куле экологический форум ЕАЭС

Глава кабмина КР Улукбек Марипов предложил провести в 2022 году экологический форум ЕАЭС на Иссык-Куле. Об этом он заявил на заседании Заседание Евразийского межправительственного совета.

- Хотел бы остановиться на климатической повестке нашего форума, содержащей глобальную тенденцию усиления регулирования, в особенности в политике ведения странами внешней торговли. Важно, чтобы меры по борьбе с изменением климата не стали инструментом нечестной конкуренции, не содействовали бы разрыву имеющихся производственных связей, а, наоборот, формировали новые. В этих непростых условиях появилась определенная необходимость в изменении основного фокуса на развитие новых направлений интеграционного сотрудничества.

По словам Улукбека Марипова, сегодня неразрывной частью такого процесса является зеленая экономика, которая фокусируется на использовании возможностей для одновременного продвижения экономических и экологических целей - низкоуглеродная, ресурсосберегающая и диверсифицированная экономика, при этом использующая инклюзивные подходы.

Напомним, в Киргизии на побережье Иссык-Куля продолжается заседание Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы правительств стран ЕАЭС. Сегодня для участия в форуме в Чолпон-Ату прилетел премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.