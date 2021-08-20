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20.08.2021 09:07
Рубрика: В мире

Киргизия предложила провести на Иссык-Куле экологический форум ЕАЭС

Текст: Любовь Борисенко (Чолпон-Ата)

Глава кабмина КР Улукбек Марипов предложил провести в 2022 году экологический форум ЕАЭС на Иссык-Куле. Об этом он заявил на заседании Заседание Евразийского межправительственного совета.

Фото: Akipress.kg
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- Хотел бы остановиться на климатической повестке нашего форума, содержащей глобальную тенденцию усиления регулирования, в особенности в политике ведения странами внешней торговли. Важно, чтобы меры по борьбе с изменением климата не стали инструментом нечестной конкуренции, не содействовали бы разрыву имеющихся производственных связей, а, наоборот, формировали новые. В этих непростых условиях появилась определенная необходимость в изменении основного фокуса на развитие новых направлений интеграционного сотрудничества.

По словам Улукбека Марипова, сегодня неразрывной частью такого процесса является зеленая экономика, которая фокусируется на использовании возможностей для одновременного продвижения экономических и экологических целей - низкоуглеродная, ресурсосберегающая и диверсифицированная экономика, при этом использующая инклюзивные подходы.

Напомним, в Киргизии на побережье Иссык-Куля продолжается заседание Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы правительств стран ЕАЭС. Сегодня для участия в форуме в Чолпон-Ату прилетел премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В мире экс-СССР Киргизия Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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