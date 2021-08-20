Клишас: Сенаторы следят за опытом КНР по защите персональных данных

В Совете Федерации изучают китайский опыт по изменению законодательства в сфере защиты персональных данных и продолжат совершенствовать российские законы в этой области, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 20 августа проголосовал за новый закон о защите персональных данных. С 1 ноября работающие в КНР интернет-сервисы и приложения обяжут предоставлять пользователям варианты автоматизированной обработки данных, не требующие их персональных сведений, либо давать возможность отказаться от предоставления такой информации.

"Мы в Совете Федерации внимательно следим за новеллами китайского законодательства в сфере защиты персональных данных. Китай активно развивает собственное регулирование в интернет-сфере и добился уже очень многого. Мы регулярно обсуждаем с китайскими коллегами данный вопрос. Опыт Китая очень важен", - сказал Клишас журналистам.

Сенатор подчеркнул, что российские законодатели основываются на защите прав граждан. "Мы будем продолжать работу в данном направлении, - пообещал он. - На данный момент основной угрозой для интересов людей является анонимность в интернете, мы последовательно выступаем за повышение прозрачности в данной сфере".