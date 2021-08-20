Комплексы ПВО российского производства сорвали атаку Израиля на Сирию

Российские военные подтвердили, что 19 августа в Сирии местные подразделения ПВО сбили несколько ракет, выпущенных истребителями Израиля по провинциям Риф Дамаск и Хомс.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр- адмирал Вадим Кулить рассказал, что в минувший четверг около 23:00 шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики. "Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено 22 ракеты. Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет", - сообщил адмирал.

Стоит иметь в виду, что с началом гражданской войны система ПВО Сирии оказалась разрушенной. Ситуация стала улучшаться только в 2015 году - после начала российской военной операции и возвращения под контроль армии Асада многих провинций страны. В феврале 2018 года при попытке израильского налета на авиабазу T4 сирийским ПВО удалось сбить зенитной ракетой истребитель F-16. Это стало первой с 1983 года официально признанной Тель-Авивом потерей боевого самолета ВВС Израиля от действий противника. В апреле 2018-го года сирийские ПВО отразили удар крылатыми ракетами военных США, Франции и Великобритании. В итоге из 105 выпущенных ракет до целей долетели лишь 22.

Однако, в сентябре сирийский комплекс противовоздушной обороны С- 200 при отражении налета израильской авиации по ошибке сбил российский самолет радиотехнической разведки Ил-20. Израильские пилоты при нанесении удара прикрылись самолетом ВКС РФ. После чего Россия поставила сирийской армии современные комплексы С-300.

Сейчас система ПВО Сирии представляет собой смесь устаревших и современных систем. Это, с одной стороны, достаточно новые зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2Э". С другой - закупленные еще в СССР ЗРК С-75, С-125 (включая модернизированные "Печора-2М"), "Квадрат" и С-200. В СМИ была информация, что основные силы и средства ПВО Сирии сконцентрированы в районе Дамаска, на побережье страны и в районе города Хомс.