Лауреатов Всероссийского фестиваля русского жестового языка наградили в Казани

III Всероссийский фестиваль русского жестового языка, приуроченный к 95-летию Всероссийского общества глухих (ВОГ), завершился в Казани. На торжественном гала-концерте наградили победителей в восьми номинациях: жестовая песня (соло мужское, соло женское, дуэт/трио, ансамбль), художественное слово, рассказ, визуальная миниатюра, стендап.

Президент ВОГ Станислав Иванов высоко оценил художественный уровень представленных номеров: "Когда я нахожусь в этом прекрасном здании, мне самому хочется петь и танцевать на жестовом языке. Надеюсь, в будущем так и сделаю. Я посмотрел выступления всех конкурсантов - это были отличные номера, очень красивые жесты. Благодаря фестивалю и общество, и государство смогли увидеть красоту русского жестового языка, познакомиться с культурой и искусством глухих".

По словам Станислава Иванова, ключевую роль в подготовке фестиваля сыграли региональные отделения ВОГ и местные творческие коллективы. Он выразил признательность председателю татарстанского отделения ВОГ Венере Гаулстон, руководству республики, волонтерам и жюри, которому было очень сложно выбрать победителя. "Главное - не победа, а то, что вы все сюда приехали, общались, делились опытом, заводили новых друзей", - обратился он к участникам и зрителям концерта.

Президент ВОГ добавил, что на недавней встрече с министром культуры Ольгой Любимовой ему удалось достигнуть договоренностей о поддержке художественной самодеятельности на местах. "Мы будем поддерживать фестивальную традицию, будем рассказывать о нашем уникальном языке", - заявил Станислав Иванов.

4 октября в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоится празднование 95-летия ВОГ. Станислав Иванов пригласил всех лауреатов на торжество.

Председатель Татарстанского регионального отделения ВОГ Венера Гаулстон призналась, что на подготовку фестиваля ушло более полугода. "Когда мне предложили провести фестиваль, я обеими руками была за. Моя команда упорно работала все семь месяцев, мы хотели сделать лучший фестиваль жестового языка. И у нас получилось", - отметила она, сердечно поблагодарив коллег, участников и волонтеров.

Старший советник ОАО РЖД Максим Топилин, с 2012-го по 2020 год занимавший пост министра труда и социальной защиты населения, напомнил, что под его руководством ведомство плотно сотрудничало с ВОГ и старалось поддерживать его инициативы, которые особенно энергично продвигал Станислав Иванов. "То, что сегодня в Казани, на этой сцене, в этом зале проходит Всероссийский конкурс РЖЯ, - это во многом заслуга Общества. Чем больше у нас в России будет таких конкурсов, тем больше люди будут чувствовать, что между глухими и слышащими нет никаких барьеров. Мы друг друга понимаем, чувствуем и вместе решаем задачи, которые стоят перед страной или регионом", - отметил он.

Концерт завершился музыкальным номером в исполнении актера, режиссера и директора Театра мимики и жеста Роберта Фомина и всех победителей фестиваля.

Фестиваль проводился Татарским региональным отделением ВОГ при поддержке органов государственной власти Президента Республики Татарстан, мэра города Казани, благотворительного фонда "Ярдэм" и других организаций. В фестивале приняли участие 280 конкурсантов из 42 регионов России.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Всероссийского общества глухих (ВОГ)