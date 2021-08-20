В мире
20.08.2021 20:18
Текст: Алла Владимирова

Лукашенко одобрил переговоры о продлении аренды РФ военных объектов в РБ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проекты протоколов о продлении использования РФ двух военных объектов на территории республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Фото: Алиса Юрьева/ТАСС
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"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года", - рассказали в службе.

Этим же указом Лукашенко одобрил проект протокола о продлении соглашения о порядке "завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года".

Как следует из сообщения, минобороны Беларуси уполномочено провести переговоры и подписать документы при достижении договоренностей по обозначенным проектам.

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