Лукашенко одобрил переговоры о продлении аренды РФ военных объектов в РБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проекты протоколов о продлении использования РФ двух военных объектов на территории республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года", - рассказали в службе.

Этим же указом Лукашенко одобрил проект протокола о продлении соглашения о порядке "завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года".

Как следует из сообщения, минобороны Беларуси уполномочено провести переговоры и подписать документы при достижении договоренностей по обозначенным проектам.