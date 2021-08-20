Макей и Мезенцев обсудили взаимодействие в союзном строительстве

Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках союзного строительства, а также деятельность Постоянного комитета СГ стали предметом обсуждения на встрече 20 августа главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея и главы дипломатической миссии России Дмитрия Мезенцева.

В ходе диалога, информирует БЕЛТА, был обсужден и график проведения заседаний высших органов Союзного государства. В этой связи агентство напоминает, что в минувший вторник тема развития интеграции с Россией в формате СГ обсуждалась на совещании Александра Лукашенко с руководством кабинета министров, в ходе которого был заслушан доклад первого вице-премьера Николая Снопкова, который возглавляет белорусскую сторону в переговорах с Москвой по интеграционным программам.

По словам первого вице-премьера, обе стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего госсовета Союзного государства об их одобрении.

Кстати, во время августовского "Большого разговора с президентом", белорусский лидер констатировал, что единое экономическое пространство, которое выстраивают Беларусь и Россия, предполагает равные условия для всех субъектов хозяйствования, предприятий и людей.

"Мы договорились с президентом России, что преодолеем всякие барьеры и выровняем эти условия", - подчеркнул Лукашенко, выразив надежду, что согласно договоренности с его российским коллегой, что еще до конца текущего года состоится Высший государственный совет Союзного государства, на котором должны быть приняты очень серьезные решения. "Это будет колоссальный шаг вперед", - уверен глава белорусского государства.