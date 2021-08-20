МЭР разработан новый порядок по снижению объема потребления энергоресурсов

Новости

Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" иноагентами 18:37
Клишас: Сенаторы следят за опытом КНР по защите персональных данных 18:27
Путин заявил об улучшении качества отношений Москвы и Берлина 18:19
В Минске обсудили расширение гуманитарных связей в Союзном государстве 18:13
Путин заявил, что Москва и Берлин надеются на сохранение ядерной сделки 18:06
Путин заявил об исчерпании Россией лимита на революции 18:05
Путин: Навальный осужден не за политическую деятельность 18:05
В НАТО остановили всю помощь правительству Афганистана 18:03
Bild: Германия предпочла вывезти из Афганистана алкоголь, а не сотрудников 17:57
Путин заявил, что ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы 17:56
Путин оценил сотрудничество с Меркель 17:53
Более 43 млн россиян уже вакцинировались против COVID-19 17:52
Писатель-фантаст Игорь Чичилин найден мертвым в Москве 17:24
Генштаб предложил регионам вместе сделать военкоматы оцифрованными 17:13
Еще один соратник Навального получил год ограничения свободы 17:09
На острове Свияжске при ремонте сарая нашли клад 17:07
Названы привычки, приводящие к сердечному приступу 17:01
"Росэлектроника" представит более 100 разработок на форуме "Армия-2021" 16:58
Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро 16:49
Посетители "Армии-2021" смогут повторить прыжок с парашютом из стратосферы 16:49
Пропавшую под Смоленском годовалую девочку нашли живой 16:42
Генштаб: Три четверти военкоматов имеют доступ в интернет 16:40
Две россиянки погибли в Гоа 16:37
Гинцбург: Аденовирусные вакцины вызывают более сильный иммунитет 16:25
Tesla сравнила расходы на электромобиль и обычную машину 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
20.08.2021 17:30
Рубрика: Экономика

МЭР разработан новый порядок по снижению объема потребления энергоресурсов

Текст: Юлия Акиньшина

Для синхронизации действующего порядка определения объема снижения потребляемых учреждением ресурсов Минэкономразвития России разработана новая редакция порядка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фото: iStock
Углеродный налог готовится захватить весь мир, но России есть что противопоставить

Документом закрепляются принципы расчета базового объема потребления ресурсов, объема снижения их потребления, а также формы предоставляемой отчетности муниципальными учреждениями.

Новая редакция порядка упрощает и унифицирует работу по снижению потребления ресурсов, позволяет обеспечить последовательность процессов - от установления показателей, до предоставления отчетности.

"Регистрация данного приказа Минюстом России является еще одним шагом на пути к снижению энергоемкости ВВП страны, а значит, шагом к достижению целей по снижению углеродоемкости экономики, сокращению выбросов парниковых газов, снижению антропогенного влияния на климат и улучшению качества окружающей среды", - отметил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии в Минэкономразвития Петр Бобылев.

Как пояснила "РГ" директор Эксперт-бюро "ЭнергияВита" Мария Степанова, корректное определение объемов потребления (и снижения такого потребления) энергоресурсов важно как для самых бюджетных учреждений, так и для мониторинга их деятельности со стороны органов местного самоуправления, региональных и федеральных вышестоящих организаций. А также для энергосервисных компаний, которые могут предложить им услуги по модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Это в целом повышает культуру отчетности, прозрачность и позволяет лучше управлять потреблением энергоресурсов", - сказала она.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Путин заявил об исчерпании Россией лимита на революции
Минприроды предложило запретить в РФ 28 видов одноразовых товаров
Посольство РФ: Испании были предоставлены данные для захода в порт Сеуты
Все иностранцы смогут продолжить учебу в российских вузах
В НАТО остановили всю помощь правительству Афганистана
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии