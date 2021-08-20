МЭР разработан новый порядок по снижению объема потребления энергоресурсов

Для синхронизации действующего порядка определения объема снижения потребляемых учреждением ресурсов Минэкономразвития России разработана новая редакция порядка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Документом закрепляются принципы расчета базового объема потребления ресурсов, объема снижения их потребления, а также формы предоставляемой отчетности муниципальными учреждениями.

Новая редакция порядка упрощает и унифицирует работу по снижению потребления ресурсов, позволяет обеспечить последовательность процессов - от установления показателей, до предоставления отчетности.

"Регистрация данного приказа Минюстом России является еще одним шагом на пути к снижению энергоемкости ВВП страны, а значит, шагом к достижению целей по снижению углеродоемкости экономики, сокращению выбросов парниковых газов, снижению антропогенного влияния на климат и улучшению качества окружающей среды", - отметил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии в Минэкономразвития Петр Бобылев.

Как пояснила "РГ" директор Эксперт-бюро "ЭнергияВита" Мария Степанова, корректное определение объемов потребления (и снижения такого потребления) энергоресурсов важно как для самых бюджетных учреждений, так и для мониторинга их деятельности со стороны органов местного самоуправления, региональных и федеральных вышестоящих организаций. А также для энергосервисных компаний, которые могут предложить им услуги по модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Это в целом повышает культуру отчетности, прозрачность и позволяет лучше управлять потреблением энергоресурсов", - сказала она.