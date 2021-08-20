Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" иноагентами

В пятницу, 20 августа стало известно, что Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.

В размещенном на сайте ведомства реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, появились девять новых позиций. В этом списке за номером 35 теперь значится общество с ограниченной ответственностью "Телеканал Дождь". А за номером 37 - юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике (регистрационный номер 50008295751, дата регистрации 24.02.2020).

Реестр иноагентов также пополнили Петров Степан Юрьевич, Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович и Великовский Дмитрий Александрович.