Минобороны: События в Афганистане не пробили "контур безопасности" России

Последние события в Афганистане пока не несет прямой угрозы России. Об этом в пятницу, 20 августа в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов.

"Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания. И это внимание в этой ситуации сейчас оказывается теми, кто по долгу службы или по долгу деятельности должен этим заниматься", - сказал Картаполов.

Он не скрывал, что в нашей стране внимательно отслеживают действия запрещенного в РФ движения "Талибан". "Талибы задекларировали, что не собираются двигаться в северном направлении. Но сегодня не собираются. Что будет дальше, мы не знаем. Поэтому ситуацию мы отслеживаем, она понятна. И те силы и средства, которые должны быть задействованы, будут задействованы при необходимости", - уверен замминистра обороны РФ.