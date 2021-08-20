Минтруд уточнил порядок получения маткапитала отцами

Согласно действующим правилам, родители, воспитывающие детей, рожденных суррогатной матерью, могли получить материнский капитал только в том случае, если она оба являются родителями ребенка. Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга - усыновляет ребенка, получить материнский капитал было нельзя.

Разработанные изменения позволят семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, и супруга усыновила ребенка, получать материнский капитал.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребёнка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.

Напомним, материнский (семейный) капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребёнок, а также любой последующий ребёнок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский (семейный) капитал выдаётся в России при рождении первого ребёнка.