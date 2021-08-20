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20.08.2021 12:31
Рубрика: Власть

Миротворцы РФ в Карабахе разминируют территорию вокруг села Колхозашен

Текст: Юрий Гаврилов

Саперы подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента начали очищать от взрывоопасных предметов территорию вокруг села Колхозашен в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. В общей сложности им предстоит обследовать и разминировать участок земли размером 20 гектаров.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В Минобороны РФ сообщили, что за два месяца ежедневного прочесывания местности наши саперы очистили от взрывоопасных предметов более 100 гектаров территорий у населенных пунктов Мачкалашен, Херхан и Гергер вблизи линии разграничения. Теперь эту землю местные жители могут использовать для сельскохозяйственных работ и пасти там домашний скот.

"Группа разминирования работает в Мартунинском районе. За прошедший период был очищен населенный пункт Мачкалашен. В данном населенном пункте было запланировано очистить более 15 га, к концу работ было очищено свыше 20 гектаров. Были обнаружены различные боеприпасы, включая 120-мм артиллерийские снаряды и кассетные боеприпасы. Данные боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены. Теперь мы приступили к очистке местности в населенном пункте Колхозашен. Ориентировочно запланировано пройти более 20 га территории. За сегодняшний день прошли более 2 га", - рассказал представитель российского миротворческого контингента Илья Столичный.

По его словам, в процессе поисков были обнаружены боеприпасы 82- мм минометов и артиллерийский пороховые заряды. Последние уничтожили на месте - их сожгли. А минометный снаряд вывезли на специальный полигон для ликвидации.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности российские саперы в Нагорном Карабахе проверили 1 927 зданий. 33 из них относятся к так называемым социально значимым объектам. Миротворцы очистили более 674 километров дорог и свыше 2 257 гектаров территории. Было обнаружено и уничтожено 25 798 взрывоопасных предметов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха РГ-Видео

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