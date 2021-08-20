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20.08.2021 08:24
Рубрика: Власть

Мишустин: Экономика ЕАЭС восстанавливается благодаря совместным действиям

Текст: Владимир Кузьмин (Чолпон-Ата)
Период пандемии продемонстрировал, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способен оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. "Благодаря совместным действиям экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается", - заявил он на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во встрече глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во встрече глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во встрече глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Глава правительства привел некоторые показатели. В частности, по итогам первого полугодия промышленное производство выросло на 4,4 процента, обрабатывающая промышленность - на 6,5 процента.

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"Мы также видим очень хорошую динамику товарооборота. Внутри евразийской "пятерки" по результатам шести месяцев текущего года он увеличился на треть и с третьими странами - на 19,1 процента", - сказал Мишустин.

Он призвал продолжать активную работу для устранения препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Уже снято свыше 50 препятствий, 12 из них в прошлом году, напомнил российский премьер.

Главам правительств России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии представили на утверждение уточненный перечень ограничений, которые необходимо ликвидировать в текущем и следующем году. Михаил Мишустин предложил коллегам подготовить "дорожную карту" для реализации этой задачи.

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