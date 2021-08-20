Мишустин: Экономика ЕАЭС восстанавливается благодаря совместным действиям

Глава правительства привел некоторые показатели. В частности, по итогам первого полугодия промышленное производство выросло на 4,4 процента, обрабатывающая промышленность - на 6,5 процента.
"Мы также видим очень хорошую динамику товарооборота. Внутри евразийской "пятерки" по результатам шести месяцев текущего года он увеличился на треть и с третьими странами - на 19,1 процента", - сказал Мишустин.
Он призвал продолжать активную работу для устранения препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Уже снято свыше 50 препятствий, 12 из них в прошлом году, напомнил российский премьер.
Главам правительств России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии представили на утверждение уточненный перечень ограничений, которые необходимо ликвидировать в текущем и следующем году. Михаил Мишустин предложил коллегам подготовить "дорожную карту" для реализации этой задачи.