Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета

Главы правительств стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались на берегу озера Иссык-Куль, чтобы обсудить текущее положение в объединении и наметить дальнейшие шаги по интеграции.

Первый день Евразийского межправительственного совета премьер-министры посвятили обсуждению актуальных вопросов союза за закрытыми дверями в узком составе. "Уверен, что решения, которые будут приняты на заседании, придадут хороший импульс нашей интеграции", - заявил глава правительства Киргизии Улукбек Марипов, открывая межправсовет на правах хозяина. По его словам, включенные в повестку встречи темы имеют принципиальный характер для развития интеграции. Совместная борьба с новой коронавирусной инфекцией также относится к их числу. "Убежден, что наш союз сообща, совместными усилиями и взаимной поддержкой сможет преодолеть возникающие новые вызовы", - сказал киргизский премьер.

На обсуждение правительственным делегациям представили более 10 вопросов. Разговор шел о функционировании внутреннего рынка, формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, сближении односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров. Сегодня на расширенном составе премьерам представят доклады о перечне изъятий и ограничений, подлежащих устранению в ближайшие два года, о создании рабочей группы по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, о плане мероприятий на 2021-2023 годы для реализации скоординированной транспортной политики.

Киргизская сторона обратила внимание, что межправительственная встреча ЕАЭС проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности, связанных с положением в Афганистане. "Происходящие события, несомненно, могут оказывать определенное влияние и на ситуацию с безопасностью стран Центральной Азии", - заявил премьер Марипов. В числе других вызовов он назвал природные катаклизмы и изменение эпидемической ситуации из-за коронавируса. "Вместе с тем убежден, что наш союз сообща, совместными усилиями и взаимной поддержкой сможет преодолеть возникающие новые вызовы", - уверен киргизский премьер.

До вылета в Киргизию Михаил Мишустин в Нур-Султане успел провести еще две важные встречи - с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым руководителем республики Нурсултаном Назарбаевым. "Отмечаю динамичный рост взаимоотношений между нашими государствами в торгово-экономической сфере. Готовится подписание очень важных соглашений, которые, безусловно, послужат серьезным импульсом к дальнейшему развитию сотрудничества", - подчеркнул Токаев.

Межправительственная встреча ЕАЭС проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности, связанных с положением в Афганистане

Уже сейчас товарооборот между Россией и Казахстаном превышает показатели спокойного допандемийного 2019 года, заметил Мишустин на встрече с Нурсултаном Назарбаевым. "Хотим до конца года достичь во взаимной торговле цифры 20 миллиардов долларов. Мне кажется, что для этого есть все предпосылки", - заявил председатель правительства России. "Я считаю, что российско-казахстанское сотрудничество - пример для всех других государств, - сказал Назарбаев. - Все 30 лет после развала Союза у нас ни разу не возникло никаких разногласий, конфликтов, потому что Казахстан настроен всегда быть рядом и выполнять договоренности о нашем стратегическом партнерстве, вечной дружбе, как мы подписали в совместных документах. И это в интересах обоих государств".

Первый президент Казахстана добавил, что жители его страны всегда чувствуют благодарность за годы поддержки со стороны России. "И мы всегда были в русле политики России - и в регионе, и в мире. Так будем продолжать", - заверил он. Примером такой поддержки стало начало производства российской вакцины "Спутник V" в Казахстане на Карагандинском фармацевтическом заводе. С начала года произведено более 5 миллионов доз.