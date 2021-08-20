Мишустин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ЕАЭС

Интерес мирового сообщества к расширению торгово-экономических связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) растет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета.

Он напомнил, что в июле вступило в силу торговое соглашение с Сербией, идут переговоры с Египтом, одобрен запуск диалога с Индией и Ираном, прорабатывается возможность создания зон свободной торговли с Индонезией и Монголией.

"Все это будет способствовать устойчивому и динамичному развитию ЕАЭС, продвижению инициативы президента Российской Федерации по созданию большого евразийского партнерства", - подчеркнул Мишустин.