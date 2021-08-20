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20.08.2021 15:31
Рубрика: В мире

МО Болгарии: Наши ВВС будут зависеть от русской техники не менее десяти лет

Текст: Александр Гацак (София)

Министр обороны Болгарии Георгий Панайотов заявил, что зависимость армии республики продлится еще не менее десяти лет. Об этом глава силового ведомства сообщил в ходе своего выступления в парламенте.

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По словам Панайотова, София сможет себе позволить замену систем вооружения российского образца не ранее 2032 года при условии, если будет выделено достаточно бюджетных средств. Он подчеркнул, что в предстоящий период страна будет задействовать две эскадрильи, состоящих из МиГ-29 и Су-27.

Министр также прокомментировал инцидент с потерпевшим крушение истребителем МиГ-29 в рамках учений НАТО. Катастрофу, в результате которой погиб пилот, он назвал следствием человеческого фактора, а не технической неисправности. Черный ящик разбившегося самолета, отметил Панайотов, будет направлен на изучение в Россию в ближайшие дни.

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