МО Болгарии: Наши ВВС будут зависеть от русской техники не менее десяти лет

Министр обороны Болгарии Георгий Панайотов заявил, что зависимость армии республики продлится еще не менее десяти лет. Об этом глава силового ведомства сообщил в ходе своего выступления в парламенте.

По словам Панайотова, София сможет себе позволить замену систем вооружения российского образца не ранее 2032 года при условии, если будет выделено достаточно бюджетных средств. Он подчеркнул, что в предстоящий период страна будет задействовать две эскадрильи, состоящих из МиГ-29 и Су-27.

Министр также прокомментировал инцидент с потерпевшим крушение истребителем МиГ-29 в рамках учений НАТО. Катастрофу, в результате которой погиб пилот, он назвал следствием человеческого фактора, а не технической неисправности. Черный ящик разбившегося самолета, отметил Панайотов, будет направлен на изучение в Россию в ближайшие дни.