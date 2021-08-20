На пике ледника Гренландии впервые зафиксирован дождь

На самой высокой точке Гренландского ледникового щита прошел дождь. Факт зафиксировал Национальный центр обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо. Это уникальное явление: осадки выпали впервые за всю историю наблюдений за ледником.

Ученые наблюдают за экстремальными изменениями льда в Арктике на станции Национального научного фонда, расположенной в самой высокой точке ледового щита, с 1989 года.

Осадки выпали на высоте 3216 м над уровнем моря. Объем растаявшего за сутки льда оказался в семь раз выше среднесуточного значения для этого времени года. Теплый воздух подпитывал экстремальный ливень, который сбросил 7 миллиардов тонн воды на ледяной покров, достаточно, чтобы заполнить Отражающий бассейн в Национальном торговом центре в Вашингтоне, округ Колумбия, почти 250 000 раз.

Выпадение дождя говорит о том, что потепление превысило нулевую отметку. По словам старшего научного сотрудника Национального центра Теда Скамбоса, такое явление - свидетельство быстрого потепления в Гренландии.

Действительно, температура на леднике была выше нуля в течение девяти часов, и все это время шел дождь, сообщило агентство CNN.

По данным открытых источников, в 2019 году Гренландия потеряла примерно 532 миллиарда тонн льда, что вызвало подъем уровня Мирового океана на 1,5 миллиметра. В июле этого года - более 8,5 миллиарда тонн поверхностной массы льда за один день. Из-за сократившегося объема ледники перестали соединяться со дном океана и теперь омываются теплой водой, что и далее будет способствовать их таянию. Ученые считают процесс уже необратимым.