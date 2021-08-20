Названы привычки, приводящие к сердечному приступу

Частые ужины вне дома являются одной из привычек, провоцирующих сердечный приступ. Об этом в своем Instagram рассказали специалисты столичной ГКБ имени Спасокукоцкого.

По оценкам экспертов клиники, частое посещение кафе и ресторанов обычно не лучшим образом сказывается на здоровье сердца: есть риск перебрать с вредной пищей. Врачи рекомендуют отдавать предпочтения небольшим порциям, а также отказаться от коктейлей и хлеба.

Также частное употребление алкоголя и курение приводит к росту артериального давления и снижению уровня кислорода в крови. Кроме того, пагубно влияет на сердце отсутствие физических нагрузок: в ГКБ имени Спасокукоцкого советуют заниматься спортом хотя бы 2,5 часа в неделю.