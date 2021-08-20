Названы самые популярные биодобавки в России

Вместо БАДов от депрессии россияне стали пить препараты для укрепления иммунитета. Продажи витамина Д3 на фоне пандемии выросли в 5,5 раза, пребиотиков - вдвое. С их помощью люди надеются защитить себя от коронавирусной инфекции или восстановиться после болезни.

Спрос на БАДы в рознице изучили аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox. В основе исследования (есть в распоряжении "РГ") - более 5,6 миллиона чеков из шести аптечных сетей России. Пи этом сравнивались данные за второе полугодие 2020 и первое полугодие 2021 года.

Общая выручка от продажи пищевых добавок в аптеках за это время выросла в 2,5 раза. Средний чек в июле 2020-го составлял около 1000 рублей, сейчас приближается к полутора тысячам. Небольшое проседание наблюдалось в холодные месяцы, с октября по март. Пик спроса на БАДы пришелся на сентябрь прошлого и апрель - май нынешнего года, то есть начало второй и третьей волн пандемии.

За время пандемии россияне стали меньше интересоваться добавками "‎от депрессии". Потребители переключились на препараты для повышения иммунитета, укрепления суставов и поддержки ЖКТ.

В разрезе "год к году" самую эффектную динамику показал витамин D3 (прирост на 450 процентов). Спрос на пребиотики в 2021-м увеличился в два раза. Аналитики отмечают, что это может быть связано с третьей волной коронавируса, так как штамм "‎Дельта"‎ вызывает проблемы с кишечником. Далее в рейтинге - легкоусвояемый цитрат цинка (+78 процентов). Один из симптомов дефицита цинка - ослабление вкуса и обоняния.

Медики считают, что для поддержки иммунной системы при коронавирусе важно исключить нехватку витаминов D и C, цинка, а также омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Интерес к "аскорбинке", судя по данным о розничных покупках, не подскочил. А вот спрос на омега-3 и магний за год вырос на 68 и 40 процентов соответственно.

Россияне стали чаще прибегать к БАДам для здоровья суставов. Продажи хондропротекторов увеличились на 78 процентов.

Заметнее всего спрос на добавки вырос именно на второй год пандемии.

"Причина может заключаться не только в опасности нового варианта коронавируса, но и в последствиях удаленной работы. С помощью БАДов людям, вероятно, приходится компенсировать недостаток солнечного света и физических нагрузок", - предположили в Mindbox.

Тем временем продажи мультивитаминных комплексов и нелекарственных антидепрессантов снизились. Например, препараты с аминокислотой 5-HTP и DMAE стали покупать на 25 и 10 процентов реже. Падение спроса на некоторые БАДы может быть связано также с их высокой ценой (в среднем от 700 до четырех тысяч рублей).