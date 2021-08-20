Нейросеть определила, связана ли внешность человека с его доходом

Ученые применили 3D-сканирование тела человека и нейросеть, чтобы добиться наиболее объективного сравнения зарплаты и облика. Оказалось, что низкие и тучные мужчины и женщины зарабатывают в среднем на тысячу долларов меньше в год.

Авторы исследования, ученые университета Айовы признают, подобных исследований уже была проведена целая масса, но они обычно опирались на субъективные данные из опросов респондентов. Однако человек может неправильно оценить свою внешность или сознательно завысить доход. В этой работе попытались избежать таких ошибок и понять, существует ли на самом деле "премия за красоту". Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Так, было изучено 2383 добровольца - сканирование их тел, сведения о доходе, поле, семейном положении. Как пишет Daily Mail, оказалось, что у мужчин, зарабатывающих более 70 000 долларов в год, сантиметр роста стоил тысячу долларов дополнительного дохода. Для женщин, зарабатывающих такую же сумму, каждое снижение индекса массы тела на один пункт добавляет дополнительную тысячу долларов в год в их зарплатной квитанции. То есть, для более высокого заработка мужчина должен быть высоким, а женщина - быть в форме. Это значит, что премия за привлекательность существует.

Ученые считают, что это неправильно и предложили информировать людей о такой проблеме и бороться с ней с помощью образования. Также они предложили включать в процесс найма слепые собеседования, где менеджер не видит соискателя.

По мнению команды, правильное измерение формы тела важно для адекватной политики по улучшению системы здравоохранения и уменьшению предвзятости на рынке труда.