Нейросеть определила, связана ли внешность человека с его доходом

Новости

Минобороны передаст Амурской области 5 плавающих транспортеров 15:33
МО Болгарии: Наши ВВС будут зависеть от русской техники не менее десяти лет 15:31
Гидрометцентр предупредил о приближении холодной тропосферной ложбины 15:30
Президент Беларуси вручил награды представителям силовых ведомств 15:28
Во время переговоров с Путиным у Меркель зазвонил телефон 15:20
Против трех участников драки в Одинцово возбуждено уголовное дело 15:09
Посол: Египет безопасен для российских туристов 15:04
Путин подарил Меркель букет цветов 15:00
Выявленный в Перу штамм коронавируса "лямбда" зафиксирован в Австрии 14:56
Баженов считает назначение Карпина хорошим вариантом для сборной 14:43
Виноградари и виноделы просят не торопиться с ценовыми прогнозами на вино 14:33
Росгвардейцы обеспечат порядок в Москве в сентябрьские праздники и на выборах 14:33
Ученые доказали, что можно создать вакцину против всех коронавирусов 14:20
В вузы Беларуси зачислено более 48 тысяч абитуриентов 14:17
Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России 13:53
Статус "Московская медсестра" могут получить медики из регионов 13:45
Свердловчанину грозит пожизненный срок за убийство из-за 500 рублей 13:43
На Камчатке турист сорвался с вулкана Толбачик 13:43
ООН приостановила гуманитарную помощь Афганистану 13:38
Все иностранцы смогут продолжить учебу в российских вузах 13:36
Глава кабмина КР пригласил премьер-министра России посетить Киргизию 13:23
На Украине на машину упал флагшток за 22 миллиона рублей 13:16
В "сухих" российских регионах будут искать подземные воды 13:15
Звезде "Полицейского с Рублевки" Роману Попову стало плохо на съемках 13:03
В Омске появилось гигантское 3D-граффити с мемами о городе 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
20.08.2021 14:43
Рубрика: Общество

Нейросеть определила, связана ли внешность человека с его доходом

Текст: Юлия Мякишева
Фото: PLOS One Фото: PLOS One
Фото: PLOS One

Ученые применили 3D-сканирование тела человека и нейросеть, чтобы добиться наиболее объективного сравнения зарплаты и облика. Оказалось, что низкие и тучные мужчины и женщины зарабатывают в среднем на тысячу долларов меньше в год.

Фото: iStock
Эксперты выяснили, как россияне повышают свои доходы во время пандемии

Авторы исследования, ученые университета Айовы признают, подобных исследований уже была проведена целая масса, но они обычно опирались на субъективные данные из опросов респондентов. Однако человек может неправильно оценить свою внешность или сознательно завысить доход. В этой работе попытались избежать таких ошибок и понять, существует ли на самом деле "премия за красоту". Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Так, было изучено 2383 добровольца - сканирование их тел, сведения о доходе, поле, семейном положении. Как пишет Daily Mail, оказалось, что у мужчин, зарабатывающих более 70 000 долларов в год, сантиметр роста стоил тысячу долларов дополнительного дохода. Для женщин, зарабатывающих такую же сумму, каждое снижение индекса массы тела на один пункт добавляет дополнительную тысячу долларов в год в их зарплатной квитанции. То есть, для более высокого заработка мужчина должен быть высоким, а женщина - быть в форме. Это значит, что премия за привлекательность существует.

Ученые считают, что это неправильно и предложили информировать людей о такой проблеме и бороться с ней с помощью образования. Также они предложили включать в процесс найма слепые собеседования, где менеджер не видит соискателя.

По мнению команды, правильное измерение формы тела важно для адекватной политики по улучшению системы здравоохранения и уменьшению предвзятости на рынке труда.

Наука Общество Наука

Главное сегодня

ФСБ: Японские спецслужбы засылали в СССР своих агентов из русских эмигрантов
Все иностранцы смогут продолжить учебу в российских вузах
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев
Росстат подсчитал стоимость "набора первоклассника"
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете