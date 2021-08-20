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20.08.2021 12:25
Рубрика: В мире

Невролог из Казахстана: Меня заставили извиниться за речь на русском

Текст: Диана Ковалева

Казахские националисты заставили местного невролога Эмилию Гречаник извиниться на камеру за разговор на русском языке. Об этом специалист с 30-летним стажем рассказала в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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По словам Гречаник, одна женщина позвонила ей через приемную по работе, и во время этого разговора невролог попросила собеседницу назвать идентификационный номер на русском языке.

"На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане... государственный язык - казахский, язык межнационального общения - русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер", - рассказала специалист.

По ее словам, разговор явно был провокационным.

Позже в Сети появился ролик с этой беседой. Его выложил блогер Куат Ахметов, известный своими "языковыми патрулями", в рамках которого он заставляет своих сограждан извиняться за использование русского языка и унижает тех, кто говорит на нем. Опубликовав ролик, Ахметов заявил, что Гречаник якобы заставляет говорить на русском языке, и пообещал передать "какие-то материалы в прокуратуру", если она не извинится на камеру перед звонившей женщиной.

"Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру, - прим. "РГ")... Честно говоря, меня вынудили. Он (Ахметов, - прим. "РГ") сказал, что я должна извиняться... Я ему сказала: "Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке". - "Нет, вы будете извиняться на казахском", - рассказала невролог.

Напомним, ранее Ахметова задержали казахстанские правоохранители. Против него возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. 12 августа Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с его публичными высказываниями, "разжигающими межнациональную рознь" и выражающими "пренебрежительное отношение к русскому языку".

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