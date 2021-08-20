ОАК примет активное участие в военно-техническом форуме "Армия-2021"

Экспозиция ОАК будет представлена как в демонстрационном центре ОАК на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", так и на аэродроме в Кубинке.

Как сообщила пресс-служба корпорации, в демоцентре ОАК представит мультимедийную экспозицию и линейку выпускаемых самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей: Су- 57, Су-35, Су-34, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К, Су-30СМ, Як-130, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, Бе-200, Як-152. Интерактивные информационные панели позволят посетителям познакомиться с характеристиками самолетов.

На аэродроме в Кубинке в рамках статической экспозиции также будет представлена значительная часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов. Среди них - Су-57Э, Су-24М, Су-34, Су-35С, МиГ-35Э, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Су-25СМ3, МиГ-29К, Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160, А-50У, Ил-78М, Су-30СМ, Як-130, Як-152. Здесь же в летной программе форума планируются выступления Су-57, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, Як-152 и других самолетов производства ОАК.

Запланирована насыщенная деловая программа, включающая встречи с производственными партнерами, представление передовой техники потенциальным заказчикам, участие в мероприятиях форума с обсуждением основных тенденций развития ВПК и сотрудничества с военными заказчиками.

Отмечается, что военно-технический форум "Армия-2021" - одно из важнейших мероприятий для ОАК, дающее возможность совместно с Минобороны России представить российской и международной аудитории новейшую военную авиатехнику, рассказать о передовых научно-технических разработках, продемонстрировать потенциал российской авиационной промышленности, способствовать продвижению продукции корпорации на мировой рынок.