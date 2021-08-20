Постановление правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 338-п "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Законом Омской области "О величине прожиточного минимума в Омской области" Правительство Омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области на 2022 год:

1) в расчете на душу населения - 10 954 руб.;

2) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 11 940 руб.;

- для пенсионеров - 9 420 руб.;

- для детей - 11 257 руб.

2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. Куприянова.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области В.П.Бойко







