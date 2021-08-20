OnlyFans вводит запрет на размещение откровенного контента

Онлайн-сервис OnlyFans с октября текущего года запретит своим пользователям размещать контент откровенного сексуального характера. Об этом сообщает Bloomberg.

Владельцы позиционируют платформу как место, где музыканты, инструкторы по фитнесу, повара и представители других профессий могли бы делиться своим творчеством без посредников и общаться с поклонниками напрямую. Тем не менее сайт в большей степени известен как площадка с материалами "только для взрослых".

Пандемия способствовала резкому росту посещаемости ресурса - пользовательская база составляет 130 миллионов пользователей.

Согласно представленным данным, на подобный шаг в компании решились из-за растущего давления со стороны банковских партнеров и платежных сервисов для того, чтобы "обеспечить долгосрочную устойчивость платформы".