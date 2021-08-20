ОП РФ представила обновленный "Золотой стандарт" наблюдения на выборах

Наблюдение на выборах в этом году станет более технологичным, как и сама кампания. Специалисты федеральной Общественной палаты внесли дополнения в "Золотой стандарт", который ранее был разработан совместно с ЦИК России. В пятницу в ОП РФ прошла презентация нового чек-листа, который общественные наблюдатели будут использовать в Единый день голосования 19 сентября.

Как рассказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева, в него добавлено несколько разделов, отражающих изменения в избирательном законодательстве и принятый ЦИК порядок голосования на предстоящих выборах. А именно: видеонаблюдение, которое будет доступно в 86 центрах по всей России; контроль сохранности бюллетеней в сейф-пакетах в условиях трехдневного голосования; наблюдение за процедурой дистанционного электронного голосования; соблюдение санитарно-эпидемических мер на участках.

При этом в руках у наблюдателей будут не только бумага и ручка. "В этом году мы предлагаем использовать мобильное приложение "Мобильный наблюдатель". Это позволит упросить работу наших наблюдателей, сделать ее более оперативной", - рассказала Лидия Михеева. Приложение уже доступно для скачивания, для регистрации необходимо ввести пин-код, который получат все общественные наблюдатели. По словам секретаря ОП РФ, в приложении можно отмечать пункты "Золотого стандарта", указывать на недоработки по ходу голосования, а также отправлять фото и видео нарушений.

По словам председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, по ряду позиций "Золотой стандарт" даже строже, чем избирательное законодательство. "Это позволяет предотвратить возможные нарушения. Если избирательная комиссия где-то недоработала, что-то забыла, чего-то не сделала, благодаря нашим наблюдателям есть возможность сразу это поправлять", - отметил он.

"Золотой стандарт" по наблюдению используют на выборах более двух тысяч общественных организаций, сообщил Григорьев. Жалуют его и партии, даже КПРФ, которая организует свое наблюдение отдельно от Общественной палаты РФ. Популярность чек-листа не в последнюю очередь связана с тем, что "он носит совершено однозначный характер". "В каждом из пунктов надо вписать либо "да", либо "нет", никакой другой интерпретации дать невозможно", - подчеркнул глава Координационного совета.

В ближайшее время "Золотой стандарт" будет опубликован на сайте ОП РФ, а наблюдатели пройдут обучение в соответствии с его пунктами.

Кроме того, общественные контролеры подготовились к работе в условиях коронавирусных ограничений. По просьбе Лидии Михеевой для них была организована приоритетная вакцинация. "Все, кому это необходимо, ее прошли", - сообщил Максим Григорьев.