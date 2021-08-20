Отказов в регистрации на выборах стало заметно меньше

Одна из главных тенденций идущей парламентской кампании - уменьшение отказов в регистрации кандидатов, что увеличило конкуренцию между партиями. К такому выводу пришли участники "круглого стола", который организовал в четверг Экспертный институт социальных исследований.

"На выборах в 2021 году значительно снизилось количество отказов в регистрации. Это имеет место как на выборах в Госдуму, так и на выборах в законодательные органы власти 39 регионов. На думских выборах снижение отказов есть и по одномандатным округам, и по партийным спискам", - рассказал Максим Григорьев, глава координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ.

Если на выборах в седьмой созыв Госдумы в регистрации по одномандатным округам отказали 245 кандидатам, то сейчас - 180. Всего зарегистрировано 2062 кандидата (пять лет назад их было 2030). Как правило, отказы связаны с тем, что претенденты на парламентские мандаты сами уведомляют избиркомы о таком решении либо выясняется, что скрывались сведения о судимости. Еще одна причина - недостаточное число достоверных подписей избирателей. "Бывают и курьезы, когда некоторые кандидаты не предоставляют ни одной подписи, но при этом требуют своей регистрации в нарушение закона", - отметил представитель ОП РФ.

В 2016 году по федеральным спискам зарегистрировали 77,8% от заявленных партиями, а в 2021-м - уже 93,3%.

"Снижение количества отказов ведет к увеличению количества кандидатов и конкуренции на выборах, - подчеркнул Григорьев. - Мы имеем рост количества кандидатов по одномандатным округам, среднего количества на партию зарегистрированных по партийным спискам, а также количества зарегистрированных партийных списков на выборах в региональные законодательные органы власти".

Если посмотреть данные по допущенным к выборам кандидатам, в различных регионах явно прослеживается тенденция к уменьшению процента отказа, подтвердила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. Так, на выборах всех уровней в Ростовской области из 7212 кандидатов зарегистрировали 6974, а в Тверской области - 948 из 1041.

Реальная политическая конкуренция сейчас не только за прохождение в Госдуму, полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. "Есть еще соревнование за государственное финансирование тех, кто преодолеет барьер в 3%, и оно ничуть не меньше", - заметил он.

Судьба непарламентских партий зависит от их активности в последний предвыборный этап

Также Данилин обратил внимание на то, что причины, по которым ЦИК и региональные избиркомы не регистрировали кандидатов, никак нельзя назвать надуманными. "Иностранное гражданство, неуказанная судимость или офшор в Белизе - серьезный довод, но большинство отказов связаны с тем, что партия сама попросила избирком этого человека не регистрировать. Таких ситуаций больше всего!" - сказал эксперт.

Судьба прохождения в Госдуму партий, которые не были представлены в седьмом созыве, зависит от последнего предвыборного этапа, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"До выборов остался лишь месяц, но я до сих пор не увидел ярких событий и действий от непарламентских партий, которые бы сформировали интерес у неопределившихся избирателей", - констатировал политолог. По его оценке, шансы пройти в Госдуму есть у представителей девяти партий, но всерьез говорить о будущем малых партий можно будет лишь в начале сентября, когда с расстановкой сил все будет более или менее понятно.

Что касается явки, то она может оказаться выше, чем на прошлых думских выборах. "Почти 48% была явка в 2016 году. Сегодня мы имеем трехдневное голосование и дистанционное электронное голосование как еще один инструмент мобилизации, поэтому можно говорить о том, что весьма вероятно повышение уровня явки в промежутке между 48% и 52%", - прогнозирует Чеснаков. Он считает, что все будет зависеть о того, насколько разгоряченной станет повестка, а на явку сильно влияет не только деятельность самих партий, но и внимание избирателей к разного рода фобиям, процессам, которые сопровождают кампанию.