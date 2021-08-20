Почти все российские школы завершили подготовку к новому учебному году

Около 95% образовательных учреждений в России уже завершили подготовку к новому учебному году, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, опубликованном по итогам совещания с профильными ведомствами и регионами.

К учебному году готовы более 83 тысяч школ, по данным Роспотребнадзора, требованиям не отвечают менее 0,5% - 184 заведения в девяти регионах. Из них 45 являются труднодоступными и малокомплектными, где для учеников 1-4 классов горячее питание заменено продуктовыми наборами.

"Наша первоочередная задача начать учебный год, не подвергая риску здоровье и жизнь всех участников образовательного процесса. Но не только меры, связанные с профилактикой COVID-19, требуют пристального внимания. Речь идет о соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности, включая пожарную и антитеррористическую", - сказала Голикова во время совещания.

Как отметили в МВД, оснащение школ улучшилось - стало на 41% больше учреждений, имеющих физическую охрану, на 33,5% выросло оснащение тревожными кнопками, на 22% - системами видеонаблюдения, на 9,7% - системами контроля доступа.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам начала учебного года в школах, которые 1 сентября не откроются из-за пожаров и подтоплений. Голикова призвала регионы принять все необходимые меры, чтобы дети смогли начать год в других организациях.