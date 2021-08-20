Политологи дали прогноз по депутатским мандатам по итогам выборов

"Единая Россия" может претендовать на конституционное большинство в восьмом созыве Государственной Думы. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК) по результатам анализа результатов соцопросов.

По данным опроса "ФОМнибус", рейтинг "Единой России" вырос на 1% и составил 30% от всех опрошенных. У КПРФ 13%, что на 2% больше, чем за предыдущую неделю. За ЛДПР готовы проголосовать 10% респондентов (увеличение на 1%). Позиции "Справедливой России - За правду" сохранились на уровне 6%.

С 14% до 13% уменьшилось число тех, кто не пошел бы на выборы, а затруднились с ответом 19% вместо 21%. При этом показатели непарламентских партий остались неизменными, наивысшие показатели у "Новых людей" - 2%. Таким образом, пятипроцентный барьер, который необходим для прохождения в новый созыв Госдумы, пока преодолевают четыре парламентские партии.

По федеральному округу распределяются 225 из 450 мандатов. Исходя из этого в ЦПК сформировали прогноз, сколько мандатов та или иная партия может получить на сентябрьских выборах.

Согласно нему, "Единая Россия" теряет пять мандатов за счет роста показателей конкурентов и претендует на 114 мест по федеральному округу. У КПРФ прибавилось пять мандатов, что дает 60 мест, ЛДПР получает на одно место больше - 38, а "Справедливая Россия - За правду" с 23 мандатами теряет одно место.

С учетом одномандатников общий прогноз экспертов по распределению мест в следующем созыве Госдумы выглядит так: 300 мандатов у "Единой России", 67 - у КПРФ, 41 - у ЛДПР, 32 - у "Справедливой России - За правду".

"Остальные партии претендуют на одно-три места по одномандатным округам", - отмечают в центре. При расчетах использовались такие базовые показатели, как численность избирателей (110,29 миллионов) и 50-процентная явка на голосование.

Опрос "ФОМнибус" проводился в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ) в период с 1 июня по 15 августа методом интервью по месту жительства респондента. В нем участвовали 3 тысячи жителей 207 населенных пунктов 73 регионов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.