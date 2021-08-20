После премьеры в Локарно триллер "Беккет" вышел онлайн

Премьера "Беккета" состоялась на недавнем фестивале в Локарно, а у этого кинофорума репутация "высоколобого", сугубо артхаусного, где фильмы идут только занудные, зашифрованные, эпатирующие и шокирующие. Показ до предела раскаленного триллера, рассчитанного на широкий прокат, здесь сродни государственному перевороту в местном масштабе. Переворот действительно состоялся: новое руководство открыло фестивальные экраны для "массового кино", то есть кино нормального.

Название картины, прямо скажем, не слишком выразительно. Кто-то может подумать, что это байопик из жизни знаменитого модерниста, автора пьесы "В ожидании Годо". И ошибется: Беккет - фамилия заурядного американского туриста в современной Греции, который вместе со своей девушкой Эйприл (Алисия Викандер) наслаждается красотами Парферона, а потом предается радостям любви в сельской глуши. Вскоре нирвана оборвется трагедией: ведя машину по ночному серпантину, герой уснет за рулем, и машина, слетев с обрыва, протаранит уединенный дом, где, очнувшись, Беккет увидит нечто, чего ему видеть не положено…

Это "чистый" триллер, не замутненный "привходящими обстоятельствами". Авторов не интересует, кто такой этот Беккет, и чем занят у себя в Америке, и кто его милая девушка, и насколько прочна их любовь - несовместность любовников внимательному зрителю очевидна: никакой "химии", имитация страстей. Ясно только, что это добропорядочный обыватель, никаким боком не касавшийся криминальных стихий, и когда за ним начинается смертельная охота, он к ней совершенно не готов. И мы у экрана тоже, пребывая в шкуре героя, до самого конца не знаем, отчего вдруг за ним гонится не только коррумпированная греческая полиция, но даже и сотрудник посольства США, куда американский гражданин бросился в поисках защиты. Природа скрытой угрозы непонятна ни нам, ни самому герою, фильм окутан маревом загадки, в котором всплывают то контуры продажности всех государственных структур, то отблески политических волнений в полыхающей Греции. Но все это воспринимается только как фон, как аура всеобщей враждебности и угрозы: один в чужой стране как в джунглях.

В этом мареве и происходит то, что в жанровом кино называют игрой в кошки-мышки. Фильм сосредоточен только на этом процессе, не задумываясь и не отвлекаясь на объяснение многочисленных натяжек. Вот истекающий кровью, с пулей в плече, смертельно уставший человек убегает от преследователей, скатывается с оврагов, продирается сквозь цепкий кустарник и беспрерывно вступает в схватки с вооруженными врагами. Его давно должны оставить силы, но он неизменно берет верх и неутомимо бежит дальше. Причем враг его подстерегает за каждым углом, в подвалах торговых центров, в каждом вагоне поезда и в переходах метро - везде, где герой пытается найти помощь. Это как замкнутый круг, где заперт герой - все повторяется с такой железной закономерностью, что можно заранее угадать: любая убедительная и окончательная победа окажется мнимой, и гонка, цикл за циклом, продолжится с новой энергией. Пока не доведет подвиги загнанного героя до абсурда - когда он прыгает с пятого этажа на капот проезжающей машины и остается цел.

Все эти нелепости и неувязки вы автоматически отмечаете в сознании, но фильму не откажешь в способности неотрывно держать ваше внимание и накалять саспенс до максимума. Он целиком сосредоточен на психологическом и физическом состоянии изнуренного, но продолжающего бороться за жизнь Беккета. Этот субъективный ракурс, выбранный молодым итальянским режиссером Фердинандо Чито Филомарино (автор многократно увенчанного премиями байопика "Антония"), делает логические неувязки как бы простительными - в таком состоянии человек не может трезво оценивать ситуацию. И возникает по-своему уникальная для кино коллизия, когда зритель, не веря ни одному из фабульных поворотов и даже не очень симпатизируя лишенному харизмы герою, все-таки переживает за него до последнего кадра. При этом в фильме нет голливудской высокотехничной лихости, он по-европейски нетороплив, подробен, даже неуклюж. Сообразно новейшим этическим требованиям, герой темнокож (Джон Дэвид Вашингтон из "Черного клановца"), а самыми отважными действующими лицами оказываются женщины-активистки - Елени (Мария Вотти) и особенно решительная Лена (Вики Крипс), которая вызволяет героя в самые критические мгновения.

Огромную роль во всем этом играет оператор Сэйомбху Мукдипром, работавший на всех главных картинах Апичатпонга Вирасетакула, а потом снявший лиричнейшую любовную историю "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино, выступившего в "Беккете" в качестве одного из продюсеров. Его камера обладает необычной чувственностью, и головокружительная греческая натура, воспетая в "Беккете", становится едва ли не главным персонажем фильма: в ней и южная нега, и величавость горного пейзажа, и скрытая угроза замусоренных городов, и колыхание людских масс на раскаленных митингах.

Фильм можно смотреть на стрим-платформе NETFLIX.