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20.08.2021 16:00
Рубрика: В мире

Посольство РФ: Испании были предоставлены данные для захода в порт Сеуты

Текст: Диана Ковалева

Посольство РФ в Испании опровергло заявление МИД королевства о том, что российская сторона якобы не предоставила документы, необходимые для захода в порт Сеуты двух военных кораблей России. Об этом заявили в самой дипмиссии.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Испания не разрешила российским военным кораблям войти в порт Сеута

"Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута. Необходимые сведения были оперативно предоставлены", - цитирует заявление посольства РИА Новости.

Напомним, в испанском МИДе заявили, что российским судам никто не отказывал в заходе в порт, просто РФ якобы не предоставила нужных для этого документов. Ранее газета Pais сообщила, что МИД Испании не позволил российским военным кораблям зайти на стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. Российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа. Как уточнило издание, в Минобороны Испании не увидели никаких препятствий для удовлетворения запроса, однако МИД страны дополнительно потребовал у Москвы информацию о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.

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