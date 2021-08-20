Программу цифровизации военкоматов подготовят к декабрю 2021 года

До декабря Генштаб совместно с руководством российских регионов должен разработать программу внедрения цифровых технологий в деятельность военкоматов. Такую задачу в пятницу, 20 августа на селекторном совещании в Минобороны РФ поставил глава ведомства Сергей Шойгу.

"По всей стране - это поручение Главному организационно-мобилизационному управлению, всем его сотрудникам вместе с субъектами Российской Федерации - такая программа должна быть подготовлена до конца года, и со следующего года она должна начать работать", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что в эту программу надо включать не только цифровизацию, которая на первом месте, но и наведение порядка. "Там должен быть бюджет этой программы - какова часть федерального бюджета - то есть министерства обороны, какова часть бюджетов субъектов Российской Федерации. Естественно, я бы хотел, чтобы мы учитывали там и те фонды, которые передаем - каким образом они повлияют или отразятся на качестве выполнения этой нашей с вами программы", - объяснил министр обороны.

Шойгу подчеркнул: если такая работа будет проделана до конца ноября, программу на следующий год можно будет утвердить в конце года - в декабре. Он еще раз повторил, что в программе необходимо обозначить все цели по срокам выполнения, деньгам. "То есть, там не должно быть нераскрытых вопросов - вопросов, на которые нет ответов", - подчеркнул министр.

Внедрение современных цифровых технологий в военкоматах он назвал главнейшей и важнейшей задачей. "И здесь я бы хотел, чтобы у нас этот процесс проходил не спонтанно и эпизодически. Из этого не надо делать кампанейщину. Для этого надо подготовить на основании всех соглашений министерства обороны с регионами ясный и внятный план: кто, когда и какую работу выполнит. И, более того, подкрепить его - кто и какие финансы направляет на эту работу", - сказал Шойгу.

Он считает, что затем надо поставить цели: что предполагается в связи с реализацией этой программы сделать в 2022- 2023 годах, чего надо добиться. Эту тему министр развил. "Добиться скорости выполнения тех услуг, которые должны предоставлять комиссариаты населению, - как это было показано на слайдах Московской области. Какое количество и какое количество времени мы сокращаем на получении этих справок. Насколько в связи с этим мы можем оптимизировать работу военных комиссариатов для того, чтобы у людей была возможность со своего мобильного телефона или по электронной почте получить любой документ, любую справку", - объяснил задачу Шойгу.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов тут же отреагировал: "Задачи поставлены. Мы разработаем программу и представим вам ее на утверждение в конце ноября".

Подводя итоги совещания, министр обороны предложил провести всероссийские сборы, где обсудить все вопросы модернизации военных комиссариатов. "Задача Главному организационно-мобилизационному управлению: когда сочтете нужным и возможным, я считаю правильным провести всероссийские сборы по этой теме на базе, скажем, Московской области - тогда, когда у них будет, что показывать. Чтобы мы могли обсудить программы и программные продукты, которые они создадут, тиражировать на всю страну. Это важно, и здесь, в качестве примера, они могут вполне быть", - сказал Шойгу.

Он также поручил Национальному центру управления обороной РФ подготовить альбомы с фотографиями и справками о состоянии каждого военкомата страны. "Я попросил сделать фотографии и справки на каждый военкомат. Параллельно показать объекты, скажем так, федеральные - как они выглядят эти федеральные объекты. Это Пенсионный фонд, служба занятости и в отдельных местах - здания Сбербанка. И, если сравнить, то, конечно, выглядим мы, прямо вам скажу, не очень презентабельно на этом фоне", - признал Шойгу.

Подготовленные альбомы надо отправить командующим военных округов. А им, по словам министра, надо с каждым субъектом по каждому комиссариату работать. "Надо все сделать, чтобы было приятно заходить в военкомат. Чтобы там можно было получить весь комплекс услуг и уйти оттуда не униженным и оскорбленным. И не болтаться там с утра до ночи неделями за какой-то одной справкой. Это должно быть современное, удобное, комфортное учреждение", - сказал Шойгу.