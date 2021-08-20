Путин: Навальный осужден не за политическую деятельность

Алексей Навальный осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров, заявил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ.

"Никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", - подчеркнул российский лидер. Владимир Путин попросил с уважением относиться к решениям судебных властей в РФ.

"Борьба с коррупцией очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы", - также заявил президент. Российские власти будут делать все для искоренения коррупции в самом широком смысле этого слова, заверил Путин. "Бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон", - сказал он. И тогда борьба будет эффективной.