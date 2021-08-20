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20.08.2021 17:41
Рубрика: Власть

Путин попросил Меркель повлиять на Киев

Текст: Кира Латухина
На переговорах в Кремле президент России и канцлер ФРГ подробно затронули вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, Владимир Путин попросил Ангелу Меркель повлиять на Киев в плане выполнения всех обязательств Минских соглашений.

Ангела Меркель многое сделала, чтобы помочь разрешить внутриукраинский кризис, стояла у истоков создания "нормандского формата", заметил Путин, выступая перед журналистами. "Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс", - напомнил он. Но добиться пока этого не удается, к сожалению.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Путин и Меркель провели почти трехчасовые переговоры

Оба лидера обеспокоены ростом напряженности на линии соприкосновения. "Мы обсуждали эту тему и надеюсь, обсуждение будет продолжено в самое ближайшее время", - сказал Путин. С начала августа отмечено более тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, обстрелы населенных пунктов Донбасса идут ежедневно. На Украине был принят целый ряд противоречащих Минским соглашениям законов, отметил президент РФ. "Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации", - считает он.

Путин еще раз попросил Меркель, в том числе с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех обязательств.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Президент Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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