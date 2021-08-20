Путин попросил Меркель повлиять на Киев

На переговорах в Кремле президент России и канцлер ФРГ подробно затронули вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, Владимир Путин попросил Ангелу Меркель повлиять на Киев в плане выполнения всех обязательств Минских соглашений.

Ангела Меркель многое сделала, чтобы помочь разрешить внутриукраинский кризис, стояла у истоков создания "нормандского формата", заметил Путин, выступая перед журналистами. "Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс", - напомнил он. Но добиться пока этого не удается, к сожалению.

Оба лидера обеспокоены ростом напряженности на линии соприкосновения. "Мы обсуждали эту тему и надеюсь, обсуждение будет продолжено в самое ближайшее время", - сказал Путин. С начала августа отмечено более тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, обстрелы населенных пунктов Донбасса идут ежедневно. На Украине был принят целый ряд противоречащих Минским соглашениям законов, отметил президент РФ. "Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации", - считает он.

Путин еще раз попросил Меркель, в том числе с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех обязательств.